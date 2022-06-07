Асунсьон, , 10:08 — REGNUM Судья оставил под стражей пятерых задержанных, обвиняемых в убийстве парагвайского прокурора Марсело Печчи, убитого в мае во время поездки в Колумбию. Об этом пишет агентство EFE.

Суд

Отмечается, что четверо из пятерых обвиняемых признали себя виновными.

Слушания по обвинению пяти задержанных в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении и ношении оружия проходили за закрытыми дверями.

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