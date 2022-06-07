Асунсьон, 7 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Судья оставил под стражей пятерых задержанных, обвиняемых в убийстве парагвайского прокурора Марсело Печчи, убитого в мае во время поездки в Колумбию. Об этом пишет агентство EFE.

Суд

Отмечается, что четверо из пятерых обвиняемых признали себя виновными.

Слушания по обвинению пяти задержанных в совершении убийств при отягчающих обстоятельствах и незаконном хранении и ношении оружия проходили за закрытыми дверями.