Ульяновск, 7 июня, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжаются лесные пожары. Всего с начала сезона потушили 11 возгораний, основная причина пожаров в лесах — нарушение населением правил пожарной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плакаты «Берегите лес!»

По данным ведомства, с начала пожароопасного сезона произошло 11 лесных пожаров, общая площадь возгорания составила 13,48 гектара. Отмечается, что их оперативно обнаружили и потушили в первые сутки.

«Основная причина возгораний — нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — говорится в релизе.

В минприроды Ульяновской области напоминают об ужесточении ответственности за нарушение пожарной безопасности, в том числе в лесах. Штрафы для жителей могут составлять до 30 тыс. рублей, должных лиц могут оштрафовать на 40 тыс. рублей, а юридические лица — на 400 тыс. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Ульяновской области ликвидировали три травяных и один лесной пожары, 1 июня потушили четыре пала сухой травы и один лесной низовой пожар, 2 июня ликвидировали один пожар в лесу и один пал сухой травы.