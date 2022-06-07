Сеул, , 10:09 — REGNUM В ответ на ракетные пуски КНДР военно-воздушные силы Южной Кореи и США подняли в воздух над Жёлтым морем 20 боевых самолётов. Об этом 7 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, 7 июня в воздух были подняты 16 южнокорейских самолётов, в том числе F-35A, F-15K и KF-16, а также четыре американских истребителя F-16.

Воздушные манёвры состоялись через день после того, как США и Южная Корея запустили восемь баллистических ракет класса «земля-земля» в сторону Японского моря в ответ на ракетные испытания КНДР.

«Южная Корея и США продемонстрировали способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций», — говорится в сообщении Объединённого комитета начальников штабов.