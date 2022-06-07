Петропавловск-Камчатский, , 10:07 — REGNUM Четыре ребёнка из семей вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях Камчатки во вторую смену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Участники лагеря «Прорыв» Предоставлено пресс-службой комитета по молодёжной политике Ростовской области

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Всего на Камчатку прибыли 80 беженцев, из них 10 — дети. Некоторые родители отказались от бесплатных путевок. Часть детей не подходит по возрасту для поездки в загородный лагерь.

Таким образом четыре ребёнка из семей беженце получат бесплатные путёвки и отдохнут в загородных лагерях Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке работает 81 пришкольный лагерь, а также три лагеря на базе учреждений социального обслуживания населения и два загородных детских лагеря «Волна» и «Альбатрос».