Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Четыре ребёнка из семей вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины смогут бесплатно отдохнуть в загородных лагерях Камчатки во вторую смену, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Предоставлено пресс-службой комитета по молодёжной политике Ростовской области Участники лагеря «Прорыв»

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Всего на Камчатку прибыли 80 беженцев, из них 10 — дети. Некоторые родители отказались от бесплатных путевок. Часть детей не подходит по возрасту для поездки в загородный лагерь.

Таким образом четыре ребёнка из семей беженце получат бесплатные путёвки и отдохнут в загородных лагерях Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке работает 81 пришкольный лагерь, а также три лагеря на базе учреждений социального обслуживания населения и два загородных детских лагеря «Волна» и «Альбатрос».