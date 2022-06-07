Наньчан, Китай, , 10:04 — REGNUM По данным местных властей, более 800 000 жителей провинции Цзянси на востоке Китая пострадали от проливных дождей и вызванных дождями наводнений, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Ливень vivali

По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и борьбе с засухой, последний с 28 мая ливень вызвал хаос в 80 уездах провинции, повредив 76 300 гектаров пахотных земель и причинив прямые экономические потери в размере 1,16 млрд юаней (около $174 млн).

Провинция отменила чрезвычайные меры по борьбе с наводнениями IV уровня с 7 июня, поскольку ливни в основном закончились. Власти призвали к тщательному мониторингу изменений погоды и эффективным усилиям по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи.