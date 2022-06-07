Хабаровск, 7 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае производители безалкогольных напитков адаптируются к санкциям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Газировка

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На предприятиях используют упаковку российского производства, подбирают отечественные ароматизаторы. В условиях санкции производители дополняют линейку напитков новой продукцией.

Всего в Хабаровском крае работают 18 производителей безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, к 1 августа в правительстве России должны подготовить дополнительные меры поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения. Об этом 6 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.