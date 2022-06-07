Москва, , 10:04 — REGNUM Если ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 9%, то это поможет российским предприятиям реального сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

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«Более чувствительным для экономики, естественно, окажется снижение ключевой ставки на два процентных пункта. К тому же возврат к однозначному показателю ставки окажет положительное психологическое воздействие на рынок. Ставка в 9% годовых будет подъемной для определенного числа предприятий реального сектора, остальным придется помогать через субсидии или иные механизмы. Это, в свою очередь, как уже было сказано, приведет к бюджетным расходам, что не позволит ставке снижаться дальше», — сказала Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова объяснила, из-за чего может забуксовать процесс снижения ключевой ставки Банка России.

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