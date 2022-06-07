Пекин, , 10:02 — REGNUM Новое исследование, проведенное китайскими учеными, выявило соединение, полученное из противовирусного препарата ремдесивир, которое обладает потенциалом в качестве перорального средства для лечения COVID-19, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

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Опубликованное в журнале Science Translational Medicine исследование показывает, что ATV006, который был синтезирован из производного ремдесивира GS-441 524, продемонстрировал улучшенную абсорбцию при приеме внутрь и надежную противовирусную эффективность против SARS-CoV-2 и его вариантов в тестах на животных.

Согласно предыдущим исследованиям, GS-441 524, хотя и эффективен против SARS-CoV-2, страдает низкой биодоступностью при приеме внутрь, что препятствует его дальнейшему развитию в качестве перорального лекарственного средства.

В ходе исследования ученые из Университета Сунь Ятсена и Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне обнаружили, что пероральное введение ATV006 может снизить вирусную нагрузку, облегчить повреждение легких и эффективно предотвратить смерть инфицированных мышей. Что еще более важно, было обнаружено, что новое лекарственное соединение эффективно против штаммов «Дельта» и «Омикрон» при испытании на мышах.

Ученые сравнили новый препарат с ремдесивиром, который был одним из первых препаратов для лечения COVID-19, разрешенных в 2020 году. Они подчеркнули, что ATV006 имеет более простую структуру и может быть легко синтезирован, что не только ускорит время производства, но и снизит производственные затраты.

Эти результаты свидетельствуют о том, что ATV006 представляет собой многообещающий препарат-кандидат для лечения COVID-19 и, возможно, для новых коронавирусных заболеваний в будущем, говорится в исследовании.