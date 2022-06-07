Москва, , 10:03 — REGNUM Одна из причин, по которой ЦБ РФ может затормозить процесс снижения ключевой ставки, — это снижение доходной части бюджета в связи с нефтегазовыми санкциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение ключевой ставки может быть заторможено необходимостью увеличения расходной части бюджета, обусловленного большой социальной нагрузкой и значительными расходами на проведение СВО, а также снижением доходной части в связи с нефтегазовыми санкциями. Данные факторы при отсутствии существенных внешних шоков проявят себя в течение нескольких месяцев», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова объяснила, как, вероятнее всего, вскоре будет снижена ключевая ставка.

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