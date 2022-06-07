Уфа, 7 июня, 2022, 10:04 — ИА Регнум. 96 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах выявлено в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Берегите лес от пожара!»

«66 лиц привлечено к административной ответственности. Сумма наложенных административных штрафов составила 571,5 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова начальника отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора Юнира Садыкова.

В пресс-службе напомнили, что 8 июня 2022 года вступают в силу изменения, внесенные в кодекс об административных правонарушениях в части нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Так, в новой редакции кодекса минимальный размер административного штрафа на граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах увеличился в 10 раз и составил 15 тысяч рублей, максимальный — 30 тысяч рублей.