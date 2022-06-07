Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет 21-летний молодой человек. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Задержание Victor

По версии следствия, свердловчанин оставлял закладки по просьбе организатора интернет-магазина. На сайте были указана информация о видах, массе и ценах наркотических веществ. После оплаты покупателям сообщали о местонахождении свёртков. Организатор снабдил мужчину 255,5 граммами наркотиков. Запрещённые вещества уралец фасовал в собственной квартире. После этого он приехал в Кыштым Челябинской области и разложил там закладки.

В феврале 2021 года закладчика задержали. Наркотические вещества сотрудники полиции изъяли из оборота. Возбуждено уголовное дело.