Москва, , 10:02 — REGNUM В ближайшее время стоит ждать снижения ключевой ставки Банка России до 10% или даже до 9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила доцент кафедры «Мировые финансовые рынки и финтех» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Можно ожидать снижения ключевой ставки до 10% и даже до 9%. Идет устойчивое снижение инфляции, обусловленное в том числе укреплением рубля. В этих условиях Банк России может себе позволить себе позаботиться об оживлении экономики посредством смягчения денежно-кредитной политики», — сказал Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в настоящее время нет причин останавливать процесс снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

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