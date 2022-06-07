Москва, , 10:01 — REGNUM Летом 2022 года в РФ продолжат падать объемы трансграничной интернет-торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Падение объема трансграничной торговли продолжится летом 2022 года. Серьезных оснований считать иначе пока нет, — сказала Мамедова. — Успехом уже можно считать уменьшение динамики падения. Восполнить товарооборот, снизившийся вследствие санкций и нарушения инфраструктуры транзакций, можно. Но процесс это небыстрый. Очевидно, что экономика нуждается в поддерживающем государственном регулировании, которое сможет стимулировать интернет-ретейлеров. Волатильность рубля также является сдерживающим фактором».

Но, как подчеркнула Мамедова, сложившаяся ситуация открывает возможности для российского производителя.

«К тому же сокращение цепочки посредников между производителем и конечным потребителем положительно повлияет на ценовую политику компаний, обеспечивающих трансграничные поставки, — сказала Мамедова. — Ведь текущий тренд на снижение объемов трансграничной торговли возник из-за логистических и транзакционных проблем на каждом из звеньев в цепочке поставок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Мастеров рассказал, что объемы трансграничной интернет-торговли будут падать, в том числе из-за снижения реальных располагаемых доходов населения и дальнейшего роста мировой инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продолжат падать объёмы трансграничной интернет-торговли — прогноз