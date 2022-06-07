Москва, , 10:00 — REGNUM Заблокировать доступ к детским игровым сайтам, занимающимся пропагандой фашизма, призвал Роскомнадзор лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

«С помощью компьютерных игр детей вовлекают в преступные группы для совершения тяжких преступлений. Призываю Роскомнадзор принять срочные меры для блокировки экстремистского контента», — заявил Миронов.

По информации представителей родительских и педагогических общественных организаций, на более высоких уровнях разработчики игр предлагают геймерам принять участие в реальной акции против спецоперации на Украине. Требуют фото‑ и видеоотчёты, а несговорчивых детей начинают запугивать, требуя выполнения более сложных заданий.

«Надо признать, что мы имеем дело с грамотными разработками. Эти программы созданы американскими военными, сотрудниками спецслужб США и стран НАТО, а также украинскими подразделениями, специализирующимися на информационно-психологическом воздействии», — заявил Миронов.

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