Луганск, , 10:00 — REGNUM По фактам преступлений украинских формирований менее чем за четыре месяца Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) возбудила около 600 уголовных дел. Об этом 7 июня сообщила официальный представитель ведомства Инна Семенова.

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Она подчеркнула, что решения о возбуждении уголовных дел принимаются практически ежедневно.

«С 19 февраля по 2 июня возбуждено около 600 дел», — уточнила в беседе с ТАСС Семенова.

По её словам, большей частью это дела по фактам обстрелов вооружёнными формированиями Украины территории республики. Также возбуждены уголовные дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1,2 ст. 439 УК ЛНР), а также геноцида (ст. 440 УК ЛНР).

Как сообщало иа, ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока заявила, что украинским националистам, которых будет судить военный трибунал, могут грозить сроки от 15 до 25 лет. По её словам, судить их будут согласно законодательству республики, а приговор будет выноситься в зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело.

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Она напомнила, что некоторые статьи Уголовного кодекса ЛНР предусматривают пожизненное заключение. А вот смертная казнь националистам не грозит. На неё в республике действует мораторий.

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