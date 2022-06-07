Чита, 7 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае отмечается рост цен на определенные товары, а также большой объем завозимой продукции в связи с отсутствием достаточного количества производственных мощностей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Uwe Hermann Сахар

Основной рост цен на продовольственные товары в Забайкалье обусловлен ростом стоимости транспортных услуг. Наибольший рост цен в регионе наблюдается на сахар — на 37%. Цена других продуктов питания увеличилась на 2 — 17%. Это связано с нарушением логистических цепочек.

Самообеспеченность края мясной продукцией — 63%, хлебной продукцией — 30%, овощами – 8%. Что является недостаточным. Уровень завозной сельскохозяйственной продукции в регионе составляет 80%. В основном это масло растительное, сахар, мука, овощи.

Как сообщало ИА REGNUM, период с 14 по 20 мая 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на лук репчатый — 7,6%.

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