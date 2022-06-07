Никосия, 7 июня, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Министр труда и социального обеспечения Республики Кипр Зета Эмилианиду скончалась в возрасте 67 лет от последствий инсульта. Об этом сообщает 7 июня канцелярия президента страны.

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Эмилианиду госпитализировали в мае из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга. Она умерла вечером 6 июня в медицинском центре в Афинах.

Президент Кипра Никос Анастасиадис и правительство страны выразили глубочайшие соболезнования семье министра.

Юрист Зета Эмилианиду занимала пост министра труда с 2013 года. В 2004 году она участвовала в переговорах о вступлении Кипра в Евросоюз.

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