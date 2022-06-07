Ялта, Крым, 7 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Решение о вхождении Херсонской области в состав России, скорее всего, будет принято путем референдума, после которого состоятся выборы для формирования законодательной власти. Об этом 7 июня заявил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в кулуарах XV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению, и следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобожденной Херсонской области, и далее законодательно будем работать», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что прежняя законодательная власть просто бросила своих избирателей и жителей.

При это замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, указал, что это было самым страшным для региона и потому в нем был создан общественный совет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два уроженца Чукотки погибли в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса.