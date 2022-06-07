Абакан, 7 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнился 31 фамилией. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в правительстве республики.

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С начала 2022 года в регионе подтверждено 34 143 случая COVID-19. На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 75 (-9) ковид-пациентов, в стационаре находятся 46 человек. Один заболевший — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Хакасии выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели шесть человек.