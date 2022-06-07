Ханты-Мансийск, 7 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Югре за два года действия масочного режима, как меры против распространения коронавируса, полицейские составили 5825 протоколов. Об этом «СургутИнформ-ТВ» сообщили в УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Жителей Югры штрафовали по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Максимальные штрафы составили 15 и 50 тыс. рублей за злостное не ношение масок в положенных местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим отменён в Югре с 31 мая 2022 года.