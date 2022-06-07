Улан-Удэ, 7 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Бурятия вошла в число двух регионов Дальневосточного федерального округа, население которых выросло за последние десять лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные переписи населения 2021 года.

Министерство образования Республики Бурятия Средняя общеобразовательная школа №40 в Улан-Удэ

Предварительные итоги были опубликованы ранее в «Российской газете». Согласно им, в Бурятии на 2021 год проживало 979 тыс. человек, что на 0,7% больше по сравнению с 2010 годом. В Якутии рост численности населения составил 3,9%.

«В Бурятии наблюдается увеличение городского населения и уменьшение сельского. Так, предварительно известно, что в городах Бурятии живут 579 тысяч человек (59,1%), в селах — 400 тысяч (40,9%)», — добавили в правительстве.

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