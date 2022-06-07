Тамбов, 7 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области запускают новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности, реализация которого позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет региона около 1,9 млрд рублей налоговых поступлений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM
Деньги

Правительственная комиссия поддержала заявку Тамбовской области, в которую вошли три новых инвестиционных проекта с объёмом инвестиций около 5 млрд рублей и созданием более 2500 рабочих мест, на участие в новом механизме стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России.

Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. В их числе — инвестиционный проект по строительству элеватора объёмом единовременного хранения 250 тыс. тонн зерна с объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 0,2 млрд рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» с объёмом инвестиций более 2 млрд рублей.

Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России подразумевает списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объёму налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет.

Отмечается, что данная мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны, помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой — снижает долговую нагрузку на региональный бюджет.

Рассмотрение заявок состоялось на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Мы продолжаем активную работу над созданием новых рабочих мест. Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности будет всячески этому способствовать. Кроме того, его внедрение позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет Тамбовской области около 1,9 миллиарда рублей налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов», — подчеркнул врио главы администрации области Максим Егоров.