Тамбов, 7 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области запускают новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности, реализация которого позволит к 2030 году привлечь в консолидированный бюджет региона около 1,9 млрд рублей налоговых поступлений, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Правительственная комиссия поддержала заявку Тамбовской области, в которую вошли три новых инвестиционных проекта с объёмом инвестиций около 5 млрд рублей и созданием более 2500 рабочих мест, на участие в новом механизме стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России.

Два проекта будут реализованы в Тамбовском районе и один в Котовске. В их числе — инвестиционный проект по строительству элеватора объёмом единовременного хранения 250 тыс. тонн зерна с объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей; проект по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур и масла подсолнечного с объемом инвестиций 0,2 млрд рублей, а также проект по строительству комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Котовск» с объёмом инвестиций более 2 млрд рублей.

Новый механизм стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах России подразумевает списание долгов по бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые средства на создание или реконструкцию объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для запуска новых инвестиционных проектов. При этом сумма списания регионального долга будет равна объёму налоговых поступлений, который инвестиционный проект принесёт в федеральный бюджет.

Отмечается, что данная мера оказывает комплексное влияние на инвестиционный климат в регионах: с одной стороны, помогает инвестору в реализации проекта и ускоряет создание новой инфраструктуры, с другой — снижает долговую нагрузку на региональный бюджет.

Рассмотрение заявок состоялось на заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.