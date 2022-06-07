Оренбург, 7 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 3 июня с укусом клеща в медицинскую организацию обратились 1062 человек, среди которых 400 — это дети. Об этом сообщили 7 июня в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Free Stock Photos Клещ

Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. В лабораториях исследовано 1868 клещей, в том числе 1430 — снятых с людей. В четырёх клещах, снятых с людей, обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита (укусы произошли в Оренбургском, Октябрьском районах и пригороде Оренбурга).

Стоит отметить, в регионе растёт число пострадавших от укусов клещей. Десять дней назад (на 27 мая) числилось 873 жертвы, в том числе 318 детей.