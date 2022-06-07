Ставрополь, 7 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 20 июня в городе Ставрополе, отменен. Он должен был проходить на сцене городского дворца культуры и спорта. На официальном сайте организации размещено объявление об отмене представления «короля российской эстрады». Причина не уточняется, сообщено лишь о том, что дворец культуры к отмене концерта не причастен.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«По не зависящим от Ставропольского Дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется», — говорится в сообщении.

Зрителям, купившим билеты на концерт, предлагается вернуть за них деньги в кассе дворца культуры, а за билеты, приобретенные на сайте в интернете, деньги вернутся автоматически.

Ранее сообщалось о скандале, который вызвал один из номеров Филиппа Киркорова, где он взбирается на крест во время исполнения песни «Мария Магдалена». Этот сценический прием возмутил верующих, на этом фоне концерты Киркорова на Кавминводах были отменены. Сам музыкант, комментируя отмену концертов, высказал мнение, что это произошло совсем по другой причине и касается якобы поддержки им уехавших в Израиль Аллы Пугачёвой и Максима Галкина.

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