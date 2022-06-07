Астана, 7 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Министр обороны Казахстане Руслан Жаксылыков распорядился создать рабочую группу, которая разработает программу «нулевой смертности» среди военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. а

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Групп должна будет изучить и проанализировать подобные случаи, чтобы найти возможности их избежать.

«К разработке программы необходимо привлечь как должностных лиц минобороны, так и представителей общественности, ветеранских организаций, медицинских учреждений и психологов. Основным целевым индикатором реализации программы должно стать полное искоренение фактов гибели в вооружённых силах», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Жаксылыков заявил о недопустимости травматизма и гибели среди военнослужащих в мирное время. Он заявил, что необходимо сделать всё необходимое для исключения подобных случаев.

Напомним, в ходе январских беспорядков в Казахстане погибли трое военнослужащих срочной службы.