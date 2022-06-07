Париж, 7 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за последние семь дней в стране в среднем было зарегистрировано более 22 000 случаев заражения коронавирусом, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Цифры растут из-за медленного, но верного распространения новых штаммов ВА.4 и ВА.5. На данный момент в стране около 18% случаев BA.4 и BA.5. Эпидемиологи предупреждают, что эта цифра можем вырасти с 18% до 85% за две недели.

Ввиду того, что переживает Португалия (шестая волна из-за штамма BA.5). Эпидемиолог Кэтрин Хилл настроена не оптимистично.

«Число смертей в Португалии растет, а во Франции — уменьшалось», — подчеркивает Кэтрин Хилл, добавив, что в случае седьмой волны больничным службам будет сложно справиться, потому что коек и персонала не хватает на всей территории Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар чрезвычайного кризиса и за несколько дней до выборов в законодательные органы девять профсоюзов и больничных коллективов организуют демонстрации.