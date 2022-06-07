Брянск, , 10:09 — REGNUM Мотоциклист без водительских прав разбился вечером 6 июня на улице Литейной в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 24-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся в крайнем левом ряду попутным Hyundai Elantra. После этого мотоцикл отбросило на автобус ЛИАЗ, ехавший в крайнем правом ряду.

Водитель мотоцикла скончался от травм на месте ДТП, его пассажир госпитализирован. Оба мужчины ехали в защитных шлемах, но без экипировки. Мотоцикл был снят с регистрационного учёта ещё в 2019 году. У погибшего водителя взяли биопробы на установление состояния опьянения.