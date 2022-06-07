Киев, 7 июня, 2022, 09:49 — ИА Регнум. По словам советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, Киев до настоящего времени так и не получил обещанных властями ФРГ 5 тысяч касок. Он заявил об этом 7 июня в эфире «Фейгин Live».

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

«Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять (какое вооружение Германия поставила киевскому режиму — ред.)… Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили», — сказал он.

При этом Арестович уточнил, что немецкая сторона поставила Киеву гранатометы, противотанковое оружие и боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских националистов попал населённый пункт Яковлевка.