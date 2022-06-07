Томск, , 09:49 — REGNUM В Томскую область поступило ещё 1,3 тыс. доз двухкомпонентной детской вакцины от COVID-19 «Спутник М». Препарат будет распределён по пунктам вакцинации Томска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

«Спутник М» Правительство Бурятии

В районы вакцина поступит уже на этой неделе, а привиться подростки смогут по предварительной записи в детских поликлиниках районных больниц. В Северске вакцинация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностической поликлинике.

«На сегодня препаратом «Спутник-М» в Томской области привились 873 подростка, из которых 733 завершили иммунизацию, поставив оба компонента», — добавили в администрации.