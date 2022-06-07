Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. На Камчатке работает 81 пришкольный лагерь, а также три лагеря на базе учреждений социального обслуживания населения и два загородных детских лагеря «Волна» и «Альбатрос», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в краевом правительстве.

Департамент труда и социальной защиты Костромской области В детском лагере

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С 18 июня начнет работать загородный лагерь им. Гагарина, с 23 июня — «Металлист», а 1 июля детей примет лагерь «В сопках» в Усть-Камчатске.

В районах края до 12 июня откроются ещё шесть пришкольных лагерей.

60 ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнут этим летом в лагерях Приморского и Краснодарского краев. Ещё 63 ребёнка побывают на отдыхе в учреждениях Камчатки, Крыма и Алтая.

Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 128 детей будут направлены в «Артек», «Орлёнок», «Смену» и «Океан».

Как сообщало ИА REGNUM, учащимся калужских школ предложили совместить летний отдых с изучением основ финансовой грамотности. В течение июня школьники будут учиться обращаться с карманными деньгами, платежными картами, узнают о пользе финансовых услуг и о том, как не дать себя в обиду финансовым мошенникам.