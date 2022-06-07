Посёлок городского типа Эгвекинот, Чукотский АО, 7 июня, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Два уроженца Чукотки погибли в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти о погибших

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«Пришла печальная новость. В ходе специальной военной операции на Украине погибли наши земляки, Михаил Беляев и Аймир Миягашев. В разные годы они окончили среднюю школу в Эгвекиноте и приняли решение связать жизнь с профессиональной воинской службой.

Михаил и Аймир — герои, которыми гордится вся Чукотка, пример мужества, чести и достоинства. Готовность отдать жизнь за своих боевых товарищей и безопасность страны — высшая добродетель.

Соболезную семьям парней. Скорбим вместе с вами и поддержим во всём», — сообщил 7 июня в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине в ходе военной спецоперации погиб уроженец Коми Максим Демин.