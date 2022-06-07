Ижевск, 7 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Жителя Удмуртии, который прятал во рту лезвие бритвы при проходе с здание суда привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»). Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по республике.

TBIT Лезвие

Мужчина 1986 года рождения явился в здание Камбарского районного суда для участия в заседании. Перед личным досмотром его попросили выложить запрещённые к проносу в суд предметы, он заявил, что не имеет при себе таких предметов.

Однако при личном досмотре в полости рта мужчины было обнаружено лезвие от бритвы. Услышав законное требование выложить запрещенный предмет, мужчина стал кричать, что порежет себя.

Для недопущения противоправных действий в отношении посетителя суда применена физическая сила, лезвие изъято. После составления протокола мужчина был передан сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Каракулинского района Удмуртии пожаловались в прокуратуру, сообщив о неправомерном списании денежных средств с банковских карт. По жалобам были проведены проверки и установлены факты нарушений законодательства об исполнительном производстве со стороны Отделов судебных приставов по Сарапульскому и Каракулинскому районам.

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