Самара, 7 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Утечка сжиженного газа произошла из врезки в продуктопровод ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» в н. п. Лопатино Волжского района Самарской области. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Сообщается, что в 23:50 часов 6 июня спасатели получили информацию об обнаружении утечки сжиженного газа без последующего горения из врезки в продуктопровод ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» в населенного пункта Лопатино Волжского района. По тревоге были подняты 58 человек на 13 единицах техники.

Отмечается, что специалисты продолжают работы по отжигу газа. На работу предприятий этот инцидент не повлиял.

Специалисты намерены осуществить земляные работы для установления места врезки. К счастью никто не погиб и не пострадал. Эвакуация населения не проводилась, превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выявлено не было.

Ранее сообщалось, что для эвакуации жителей из н. п. Лопатино (в случае необходимости) были подготовлены три пункта временного размещения общей вместимостью 600 человек.