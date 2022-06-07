Москва, 7 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. На подступах к городу Лисичанску в ЛНР идут бои, в городе пожары. Об этом рассказал 7 июня посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Ліонкінг Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске

По его словам, в городе слышна стрельба, наблюдаются пожары. Командование Украины направило для удержания Лисичанска подразделения из освобождённых из заключения уголовных преступников и дезертиров.

«В районе Лисичанска очень громко, как выходы, так и входы. Много пожаров на окраине и в центре города», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.

Он предположил, что Лисичанск будут освобождать одновременно с Северском, который расположен западнее. В сторону Северска продолжают двигаться миротворческие силы. В городе Приволье, расположенном северо-западнее Северодонецка и Лисичанска, начались серьёзные бои.

Как сообщало ИА REGNUM, от украинских силовиков освободили городские кварталы Северодонецка.

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