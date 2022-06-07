Санкт-Петербург, 7 июня, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Федеральные власти помогут Санкт-Петербургу в рамках программы «Развития транспортной системы» и выделят 1,5 млрд рублей на строительство дорожной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом на юге города, сообщает 7 июня пресс-служба правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство развязки

Всего из федерального бюджета будет выделено 8,3 млрд рублей, которые пойдут в семь регионов на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. Распоряжение о об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Средства поступят в 2024 году в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Деньги будут направлены в Мордовию, Татарстан, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Пензенскую области, а также в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении пресс-службы. В правительстве рассчитывают, что таким образом дорожное строительство завершится раньше запланированного срока.

Транспортная развязка будет построена на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Она обеспечит бессветофорный выезд на федеральную трассу М-10 «Россия», которая связывает Петербург и Москву.

«Это будет особенно удобно для жителей южных районов города. Кроме того, с появлением новой развязки завершится формирование магистрали, дублирующей перегруженный участок Кольцевой автомобильной дороги от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе», — пояснили в пресс-службе.

Новая развязка значительно улучшит дорожную ситуацию во всей южной части Петербурга.