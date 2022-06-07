Стокгольм, 7 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Лидер фракции «Шведских демократов» Тубиас Биллстрём сатирически отзывается об ультиматуме беспартийной Амине Какабаве, которая требует, чтобы правительство Швеции публично дало некие гарантии, что оно будет соблюдать достигнутое с ней соглашение. Об этом он написал на странице в соцсети Twitter.

Шведские демократы. Логотип

Напомним, что Какабаве несколько раз уже меняла свою точку зрения перед голосованием по вынесению вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Последнее, что она объявила публично, сводиться к следующему: она воздержится при голосовании, если правительство публично заявит, что договоренности с ней о неуступках Турции при обсуждении вхождения Швеции в НАТО будут обсуждаться.

«Как же здорово и безопасно, что правительство связывает свое будущее и вхождение в НАТО со ставкой на неясные обещания [независимой Аминэ Какабаве]», — съязвил Биллстрём.

Напомним, что ультиматум Какабаве истекает сегодня, 7 июня, в 13:00 по московскому времени.