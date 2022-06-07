Вена, 7 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Сборная Дании по футболу одержала победу над командой Австрии в матче второго тура группы 1 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной Дании

В составе датской команды голы забили полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 28-й минуте и защитник Йенс Ларсен на 84-й. У австрийцев отличился хавбек Ксавер Шлагер на 67-й минуте.

На сегодняшний день сборная Дании набрала шесть очков и занимает первое место в группе. Сборная Австрии идёт на втором месте с тремя очками.

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