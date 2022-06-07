Иркутск, , 09:43 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 7 июня известило о некоторых обстоятельствах дорожного конфликта на улице Кразноказачьей областного центра, где мужчина на электросамокате повздорил с пешеходом.

Электросамокат

Инцидент произошел в конце прошлой недели: во время движения по пешеходному переходу, между двумя участниками дорожного движения возникла конфликтная ситуация. Мужчина, управлявший электрическим самокатом, нанес несколько ударов пешеходу и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший по данному факту обратился в полицию и стражи правопорядка в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность «самокатчика». Им оказался 19-летний житель микрорайона Юбилейный.

В настоящее время проводится проверка, действиям участников конфликта будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сложилась серьёзная проблема в части использования жителями электросамокатов, сегвеев и моноколёс.

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