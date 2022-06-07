* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:43 — REGNUM В афганской провинции Панджшер боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на медицинский центр и избили его персонал. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным источников, инцидент произошёл 6 июня в уезде Шотул провинции Панджшер.

По словам собеседников издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо избиения медицинских работников, уничтожили все лекарства и разграбили оборудование медцентра.

Мотив действий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока неизвестен. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко избили работника кампании по вакцинации от полиомиелита в Панджшере и приказали прекратить прививочную кампанию.

Стоит отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже использовали этот медицинский центр как свой опорный пункт. Согласно источникам, деятельность центра недавно была возобновлена по просьбе местных жителей.