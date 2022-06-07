Стокгольм, , 10:00 — REGNUM Главный редактор отдела политики газеты Afonbladet Андерс Линдберг считает, что события утра 7 июня, связанные с решением беспартийной Амине Какабаве поддержать или не поддержать отставку министра юстиции и внутренних дел Швеции Моргана Йоханссона, являются интересными и драматичными. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Если вы послушаете, что Амине Какабаве говорит о курдском вопросе и Эрдогане (президент Турции Реджеп Эрдоган), то большинство «Социал-демократов» думают так же, как она … Если посмотреть в исторической перспективе, то это группировки на севере Сирии — это именно те, кто победил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Эрдоган хочет, чтобы Швеция подвела именно их», — объяснил эксперт.

По его словам, сложность в том, чтобы достичь соглашение с Какабаве заключается в том, что она требует публичного заверения, где правительство пообещает не идти на уступки Эрдогану при переговорах по вопросу НАТО, чтобы не подводить курдов.

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