Москва, , 09:42 — REGNUM Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» поддерживает при условии его доработки ко второму чтению правительство России. Об этом 7 июня говорится в правительственном отзыве на инициативу, который доступен в думской базе данных.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

В отзыве уточняется, что «правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний».

Также указывается, что законопроект предусматривает маркировку материалов, которые производят или распространяют иноагенты и предлагается дополнить проект положением о праве российского правительства «по установлению требований к форме и порядку размещения такого указания».

При этом отмечается, что круг информации, за финансирование и распространение которой предусматривается присвоение статуса иностранного агента, в законопроекте не определен и потому существует риск присвоения такого статуса на лиц дружественных государств, которые взаимодействуют с международными интеграционными объединениями, где участвует Россия — ЕАЭС или Союзное государство.

Помимо того, добавляется, что для реализации предусмотренных законопроектом положений нужно будет издание подзаконных нормативных правовых актов, «однако соответствующий перечень к законопроекту не прилагается».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признать иноагентом «Ельцин-центр» в Екатеринбурге может только Министерство юстиции России.