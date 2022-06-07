Мадрид, 7 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Власти Испании намерены принять законопроект, предусматривающий введение штрафов в отношении магазинов и супермаркетов, которые выбрасывают продукты питания. Об этом пишет испанское издание El País.

Pixabay.com Кухня ресторана

Издание отмечает, что каждый год домохозяйства страны выбрасывают примерно 1,3 млрд кг еды — это примерно 31 кг на одного человека. Согласно законопроекту, предусматривается разработка плана для того, чтобы избежать подобного.

Правительство Испании предлагает определиться с приоритетом использования продуктов питания: например, передавать их пищевым банкам, с которыми магазины будут подписывать договоры о сборе, хранении и транспортировке продуктов.

В случае же невозможности передачи продуктов для дальнейшего потребления их могут перерабатывать в соки или джемы, либо использовать для разработки кормов для животных. Также предприятия должны будут напоминать посетителям, что остатки еды они могут забрать домой, а магазины должны будут стимулировать спрос на продукты с истекающим сроком годности скидками.

Предприятия, которые отказываются соблюдать новые требования, будет ждать штраф от двух тысяч евро до 60 тысяч евро, а в случае повторного нарушения — до полумиллиона евро. Законопроект не распространяется на рядовых граждан, которые выбрасывают продукты питания.