Донецк, , 09:40 — REGNUM За последние сутки украинские войска 84 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве рассказали, что за сутки украинские формирования совершили 84 обстрела, в ходе которых выпустили 605 боеприпасов. В результате атак погибли девять мирных жителей, 18 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.