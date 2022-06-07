Гай, Оренбургская область, , 09:39 — REGNUM На востоке Оренбургской области подростки делали опасные селфи. Дети находились на крыше девятиэтажного дома. Об этом 7 июня сообщили в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Селфи

Случаи зафиксированы 4 июня сразу в двух городах — Гае и Орске. Очевидец проинформировал о нахождении детей на крыше многоэтажки диспетчера единой службы спасения «112». На место выезжал наряд полиции.

Аналогичный случай произошел в Орске. Четыре подростка сидели на крыше девятиэтажного дома по ул. Стартовая.