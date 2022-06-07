Донецк, , 09:44 — REGNUM Посёлок Байрак неподалёку от Горловки обстреляли украинские силовики. Об этом сообщает 7 июня представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Обстрел по Байраку украинские силовики вели с позиций в посёлке Новолуганское. В 08:10 по местному времени по Байраку выпустили четыре мины калибра 82 мм.

Байрак пять раз обстреливали 3 июня, по посёлку выпускали снаряды и мины.

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