Ярославль, , 09:38 — REGNUM Наследников бизнесмена китайского происхождения арбитражный суд обязал снести незаконные постройки на территории природного заказника «Козьмодемьянский». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Цех на территории заказника департамент природопользования ЯО

Незаконные ангары, цеха по производству обуви, теплицы были выявлены сотрудниками департамента природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области в ходе проверок территории заказника, в районе южной окраины деревни Матвеево Ярославского района. Нахождение данных хозпостроек противоречило режиму особо охраняемой природной территории.

Мусор департамент природопользования ЯО

Собственником земли оказался бизнесмен китайского происхождения Владимир Ван И. Предпринимателя несколько раз штрафовали за нарушения.

«В ходе административного расследования, возбужденного по ст. 8.39 КоАП РФ, выявлены факты нарушения природоохранного законодательства при обращении с отходами потребления. Гражданин Ван И, как собственник земельных участков, допустивший несанкционированное размещение отходов, был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Собственнику неоднократно давались разъяснения о возможности обращения в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области с целью выделения зоны ограниченного хозяйственного использования в заказнике для осуществления хозяйственной деятельности», — рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Ярославской области.

В 2020 году предприниматель обратился к властям за согласованием хозяйственной деятельности в заказнике, подав документы для прохождения государственной экологической экспертизы. Однако в согласовании ему было отказано.

Теплицы департамент природопользования ЯО

«По результатам рассмотрения документации экспертами было подготовлено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в связи с многочисленными противоречиями представленной документации требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации и Ярославской области. Повторно собственник в департамент не обращался. Департамент обратился в Арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением о прекращении деятельности, противоречащей режиму заказника путем сноса самовольных построек, разработки проекта рекультивации и рекультивации земельных участков», — пояснили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В ходе рассмотрения иска сам бизнесмен скончался, в роли ответчиков выступили его наследники. В суде представители бизнесмена пытались доказать, что не знали, что постройки находятся на территории заказника. Но суд отверг данный довод, поскольку в 2020 году их пытались узаконить. В итоге арбитражный суд обязал снести теплицы, ангары и цеха по производству обуви в срок до 31 августа 2023 года, а еще через год сделать проект и провести рекультивацию земель на территории заказника.