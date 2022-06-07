Кишинёв, , 09:38 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду объявила о том, что 7 июня созывает заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

«В ходе встречи компетентные государственные органы представят информацию о предпринимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержке агропродовольственного сектора», — говорится в сообщении.

В мае премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица поручила минсельхозу подготовить программу по обеспечению продовольственной безопасности в сложившихся условиях.

Напомним, с 1 марта в Молдавии ввели запрет на вывоз пшеницы и сахара. Кроме того, для сдерживания роста цен в республике, был расширен список социально значимых товаров, на которые не вводят торговую надбавку. В этот список добавили свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макароны, яйца, картофель, лук и подсолнечное масло.

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