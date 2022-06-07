* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Маулави Хиссамиддин Хисам, бывший глава Совета улемов Афганистана, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) схватили и обезглавили его раненого брата. Хисам сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также застрелили его племянника.

publicdomainpictures.net Убийство

Брат и племянник маулави Хисама были членами Фронта национального сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Также Фронт сопротивления объявил 5 июня, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обезглавили трёх военнопленных в Панджшере.

По словам представителей фронта, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала связали руки всем трём пленникам, а затем обезглавили их «с особой жестокостью». Фронт сопротивления обвинил «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военных преступлениях.

Местные источники в Панджшере неоднократно заявляли, что по мере эскалации столкновений талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживают и пытают мирных жителей.